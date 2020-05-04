Зимой Дзюба говорил, что в его услугах был заинтересован "Тоттенхэм", но "Зенит" не стал его отпускать.
"С осени не общался с Артемом. Знаю, что он очень хорошо выступает за клуб и сборную. Возможно, ему и пришло время уехать… Но он является важным игроком для команды. Не думаю, что "Зенит" даст ему уйти. Хотя для успешного выступления в Европе нужна более сильная команда", - цитирует Луческу Sport24.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, подписав контракт на правах свободного агента. Форвард является воспитанником "Спартаком".
Луческу: не думаю, что "Зенит" даст Дзюбе уйти
Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу выразил мнение, что нападающему питерского клуба Артему Дзюбе следует сменить команду.
Фото: ФК "Зенит"
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