- По игре, думаю, все видели, что мы, наверное, только второй тайм с "Лудогорцем" провалили. Это был самый плохой тайм. Не знаю, почему не идет... Не могу объяснить, как так получается, – сказал футболист в эфире телеканала Россия 24.
21-летний Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году из "Уфы" за 4 млн евро. В нынешнем сезоне россиянин провёл 20 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране.
Обляков: второй тайм с "Лудогорцем" провалили. Это был самый плохой тайм
Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал последнее место команды на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона.
Фото: Спорт день за днем
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