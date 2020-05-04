Танасиевич и Кокорин вместе выступали за "Динамо" с 2008 по 2009..
- Кокорин - очень воспитанный мальчик. Он всегда уважал старших и своих партнеров - и на тренировках, и на футбольном поле. Саша уже доказал, что он один из самых больших талантов в России. Так что его можно только поддержать.
По тем матчам, которые прошли весной в РПЛ, Кокорин и Гжегож Крыховяк из "Локомотива" стали лучшими игроками чемпионата. По Саше видно, что он по-прежнему легкий, подвижный и умный, - приводят слова Танасиевича Известия.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат, Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.
29-летний Кокорин вторую половину сезона выступает на правах аренды за "Сочи". В четырех матчах за клуб форвард забил три гола. Права на футболиста принадлежат "Зениту", с которым у Кокорина истекает контракт летом 2020 года.
Танасиевич: Кокорин - очень воспитанный мальчик
Экс-защитник московского "Динамо" Йован Танасиевич высказал мнение о бывшем партнере по столичной команде Александре Кокорине.
Фото: Sportbox
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