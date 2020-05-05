Орещук: лучший вариант для Кокорина — вернуться в "Динамо"

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук предположил, какое продолжение карьеры для форварда "Сочи" Александра Кокорина было бы лучшим.
Фото: РИА Новости
Напомним, что за четыре матча в текущем сезоне Кокорин забил три гола и сделал один ассист. За "Сочи" нападающий выступает на правах аренды, в которую его отдали против желания.

Игрок является воспитанником "Динамо" и выступал за бело-голубых с 2008 года по 2015-й.

- Слышал, что он хочет остаться в России. Да, есть предложения из Европы, но приоритет для него все же Россия.

Хочется, чтобы он уехал в Европу. Мне кажется, что у него получится в любой команде. Не будем брать клубы уровня "Барселоны" или "Реала". Остальное для него по силам. Если он останется в России, то это будет "Зенит".

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Лучший вариант? Вернуться в "Динамо". Москвичам он бы точно помог, - приводит "Матч ТВ" слова Орещука.

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Теги: Кокорин Сочи Динамо Орещук Российские трансферы
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