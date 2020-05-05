Ранее Орещук рассказал, что хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука дважды просматривала "Барселона".
Орещук рассказал, что Алексея Миранчука дважды просматривала "Барселона"
- Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому что "Локомотив" вышел на "Барселону" с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях.
"Барселона" молодцы, они все делают за деньги. А "Локомотив", к сожалению, за все платит, - приводит Sport24 слова агента.
Ранее становилось известно, что в услугах Миранчука были заинтересованы итальянские "Милан" и "Ювентус".
"Орещук не в курсе, зачем приезжал Абидаль". Селюк опроверг слова агента о просмотре "Барселоной" Миранчука
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление экс-спортивного директора "Динамо" Романа Орещука.
Фото: Rusfootball.info
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