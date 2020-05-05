"Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели.
Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки без молодняка). Если каждый закинет по 300 к — девочка будет жить.
СМА — один из самых страшных диагнозов и, возможно, одно из самых дорогих лекарств 2 125 000 долларов. 163 млн рублей нужно, а всем миром собрано уже почти 73 млн. Осталось 90 млн и у нас 3 недели. Сделаем чудо вместе. Всех обнял", — написал Кокорин в своём аккануте Instagram.
Кокорин переведет 1 миллион рублей в фонд Арнеллы Персаевой
Во второй части сезона 2019/2020 Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". В 4-х матчах за "южан" Кокорин забил три мяча и отдал две голевые передачи. Летом у 29-летнего нападающего заканчивается контракт с "Зенитом".
Кокорин обратился ко всем футболистам РПЛ с просьбой помочь тяжело больной девочке
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин в своём Instagrm обратился ко всем игрокам лиги с просьбой финансово помочь больной девочке.
Фото: Instagram
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