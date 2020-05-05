Уткин: Михелс – величайший тренер всех времён

Футбольный блогер Василий Уткин назвал лучшего тренера всех времён по своему мнению.

Фото: Sport24

"Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс – действительно величайший тренер всех времён. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго – вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта. Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно.



Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддаётся изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал", — заявил Уткин в эфире своего ютуб-канала.



Ринус Михелс известен по тренерской работе с клубами "Аякс", "Барселона" и сборной Нидерландов. Михелс умер в 2005-м году.