"Локомотив" действительно проявил интерес к нашему спортсмену. Мы разговариваем с ними и с другими заинтересованными клубами", — цитирует Дуарте Sport24.
Вчера появилась информация об интересе "Локомотива" к Линкольну Корреа.
Нападающий "Фламенго" Линкольн интересен "Локомотиву"
Сообщалось, что "Фламенго" уже поступали предложения из Европы. В частности, бразильский клуб отказался продать Корреа в "Ювентус" за 15 млн евро. Срок текущего контракта Линкольна истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных для зарубежных клубов - 45 миллионов евро.
Агент Линкольна Корреа подтвердил интерес со стороны "Локомотива"
Агент форварда "Фламенго" Линкольна Корреа Тони Дуарте подтвердил интерес к своему подопечному со стороны московского "Локомотива".
Фото: Twitter
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