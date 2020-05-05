Ходорковский осудил Шалимова за его высказывание о "россиянах-дармоедах"

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский прокомментировал недавнее высказывание главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова.

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"В этом высказывании все прекрасно: и сравнение уровня жизни граждан с бомжами, и слова про помощь народу из народных денег, как про благодеяние, и предложение "отгрузить" что-нибудь взамен, и собственное место работы чувака, оплачиваемое теми самыми народными деньгами…Еще о Шалимове. Человек получает 40 млн в год из налогов российских граждан, выделяемых как субсидии Чечне. Работает настолько плохо, что его клуб занимает последнее место. При этом заявляет тем самым гражданам, что они не получат свои налоги назад, пока не станут бомжами", — написал Ходорковский в своём Twitter-аккаунте.Напомним, что ранее главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал просьбы людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции.Позже наставник "Ахмата" перевёл свои слова в шутку и удалил свой Instagram-аккаунт."Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В настоящий момент наш чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.