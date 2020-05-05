"Изначально было много вопросов, когда дома все начали бегать друг к другу, стучать.
Потом нашли выход – дали всем ключи. Сейчас дети во время занятий запираются в комнатах, к ним не зайти.
По воскресеньям мы отказываемся от телефонов и компьютеров. Чтобы отдыхали. Поэтому воскресенье мы решили посвятить играм, общению, просмотру фильмов, книгам", — сказал Семак в интервью пресс-службе "Зенита".
Семак: благодаря пандемии мир станет немножко чище
Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018-го года. В прошлом году он привел команду к чемпионству.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая на 9 баллов ближайших преследователей.
"По воскресеньям мы отказываемся от телефонов и компьютеров". Семак рассказал о семейной жизни
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о быте своей семьи во время самоизоляции из-за коронавируса.
Фото: Global Look Press
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