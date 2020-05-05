"Ещё нахожусь в больнице. Наверное, в пятницу уже выпишут. Температуры давно нет, сейчас просто долечиваюсь", — цитирует Тарханова "Чемпионат".
Ранее Александр Тарханов сообщил, что попал в больницу с подозрением на коронавирус.
[url=Тарханов: сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Коронавируса нет]Тарханов: сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Коронавируса нет[/url]
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Александр Тарханов рассказал о своём самочувствии
Вице-президент "Пюника" Александр Тарханов рассказал о своём самочувствии.
Фото: Sportbox
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