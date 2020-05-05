"Хочу с этим днем поздравить болельщиков. Они как никогда были очень искренними. Искренне помогали нам. В тот год мы все сделали большое дело. Хотелось бы сделать большой реверанс президенту клуба Илье Геркусу. Тогда у нас были достаточно сложные отношения, но каждый делал свою работу, направленную на чемпионство. Возможно, именно такие отношения и помогли добиться цели. Атмосфера была очень рабочая: у нас было единство в плане результата.
Доволен ли итогами текущего чемпионата? Когда закончим чемпионат, тогда и будем говорить о нем. Сейчас отпразднуем сегодняшнюю дату, а по остальному будем смотреть потом. По возобновлению сезона мое мнение такое: мне всегда нравится играть. Чем более напряженная ситуация, тем интереснее и мне, и игрокам", — приводит слова Семина "РБ-Спорт".
Илья Геркус занимал должность гендиректора "железнодорожников" в период с 2016-го по 2018-й год. За время его работы клуб стал чемпионом России и завоевал кубок страны.
Юрий Семин занимает пост главного тренера с 2016-го года.
Сегодня Илья Геркус поделился воспоминаниями о "золотом матче" против петербургского "Зенита" в 2018 году.
Геркус - о "золотом матче": до сих пор мурашки по коже
Семин - о титуле РПЛ в 2018-м году: мы с Геркусом делали свою работу, направленную на чемпионство "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вспомнил чемпионство клуба в 2018-м году.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!