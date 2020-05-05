Селюк: Черышев предпочтет заработать в России. Денежный фактор перевесит

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положение Дениса Черышева в "Валенсии".
Фото: Getty Images
Ранее стало известно, что "Валенсия" может продать Дениса Черышева. Игрок попал в список футболистов, с которым клуб готов расстаться.

"Валенсия" готова продать Черышева

- Одно дело идти на понижение в классе в условную "Сельту", а другое — в "Зенит", "Краснодар" или московские топ-клубы РПЛ. Одно дело платить налог с зарплаты 50 процентов, а другое — 13.

Думаю, денежный фактор перевесит. Денису — 29, и скорее он предпочтет заработать в России. Хотя, не удивлюсь, если он останется в "Валенсии", — цитирует Селюка "Советский спорт".

В текущем сезоне Черышев забил три гола и сделал два ассиста в 22-х матчах. "Валенсия" на момент перерыва испанского чемпионата находится на седьмой строчке.

"Это нормальное явление". Дмитрий Черышев о том, почему его сын попал в список "Валенсии" на продажу

Напомним, на данный момент Ла Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Испании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом.


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Теги: Ла Лига Зенит Валенсия Черышев
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