Гаджиев: Сёмин наверняка возмущен происходящим в "Локомотиве"

Для северных стран, таких, как наша, это идеальный вариант. Мы теряем хорошие дни, приходится играть позже. А могли бы заканчивать пораньше. Хотя практика показывала, что принципиальной разницы нет. Но если учитывать, что нужно укладываться за сезон в определённое количество игр: чемпионаты с большим количеством, 18-20 команд, встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы, многочисленные кубки в Англии - чтобы столько матчей провести, сезон должен быть минимум порядка десяти месяцев. Как это всё уложить во времени?..
Плюс, обязательно нужен какой-то перерыв – чтобы турнир не был слишком уж продолжительным. Ведь иначе, примерно в середине усталость накапливается довольно серьёзная, и нужен довольной значительный перерыв, чтобы восстановиться и продолжать турнир.
- Существует легенда: как-то у Сталина спросили – "почему у всех отпуск месяц, а у педагогов - целых два. Может стоит и им сделать месяц?" И утверждается Иосиф Виссарионович ответил: стране будет не по карману строить столько психиатрических лечебниц. Если взять работу тренера – они ведь те же самые педагоги. А отпуска у них практически нет.
- Не во многом – тренеры и есть самые что ни на есть настоящие педагоги.
- Тогда не связана ли масса отставок тренеров в современном футболе именно с теми же самыми причинами, по которым педагогам во всем мире предписан отпуск два месяца в году – с эмоциональным выгоранием, хронической усталостью и нервным истощением?
Эмоциональная перегрузка, безусловно, существует. По факту у тренера отдыха вообще нет. Даже если нет матчей и тренировок – он всё равно находится в рабочем процессе. Это творческая работа. Переключаться, конечно, периодически нужно. Но довольно редко это получается сделать – голова всегда загружена футболом.
Ведь даже если у тебя появилась микропауза - ты планируешь дальнейший цикл, решаешь кадровые вопросы, анализируешь последние события, организуешь сборы, решаешь вопросы о составе – кто остаётся, а кто нет, и так далее. Это процесс, который не останавливается. У учителей каникулы есть, но у тренеров их не бывает – это первый факт.
Второе - сама по себе нагрузка, связанная с тренировками и подготовкой, она в какой-то мере носит восстанавливающий характер для тренера. Если, конечно, нет внутренних противоречий в команде. Это интересный процесс, творческий – психологического напряжения он не несёт. А когда начинаются игры - там, конечно, напряжение очень высокое. Ведь ты отвечаешь за результат. Большая нагрузка, анализ, какие-то конфликты возникают: кто-то соответствует из игроков, кто-то не соответствует… Одни считают, что решения тренера справедливы, другие - нет. Управление этими процессами – оно безусловно приводит к высокому эмоциональному напряжению.
Ты на виду, идут постоянные обсуждения, встречи. И так далее...
Посмотрите на Юрия Семина: вроде бы всё у него идёт нормально, команда на втором месте. Но обсуждение [его судьбы] идет непрерывно. Сейчас утверждается будто предварительный контракт с другим человеком на его место уже составлен. Конечно-же всё это довольно серьёзное напряжение.
- Ровно два года назад, на пресс-конференции, где я присутствовал лично – Юрий Павлович говорил о том, что его всеми этими "подводными играми" его сбить невозможно.
- Это вовсе не значит, что он инфантильно относится ко всему происходящему. Он без сомнения, умеет контролировать свои эмоции, но это совсем не значит, что его не задевает происходящее. Безусловно что он возмущён. Просто Сёмин умеет управлять своими эмоциями. Более того, хороший тренер обязан это делать. Если человек не управляет своими эмоциями - он не может работать в условиях стресса. А значит, это не тренер, а так...
- Многим молодым тренерам сложно справляться с этим?
- От опыта, конечно, многое зависит. Опыт друг ошибок и парадоксов, как Пушкин сказал. Опыт великая вещь, но не менее важны индивидуальные качества, личностные характеристики. Люди по-разному реагируют на ситуации, разные возможности у каждого. От изначальных задатков человека довольно много тут зависит.
- Что важнее в работе тренера - тактика и схемы? Или чтобы игроки верили в тренера?
- Важно и то, и другое. Но изначально тренер должен создать коллектив. Это самое главное. Если он не сделал коллектив, но при этом выстроил хороший план подготовки и модель игры – из этого хорошего ничего не получится. Самое главное - управление командой.
Даже если ты отлично ориентируешься в самой игре, можешь хорошо к ней подготовить – но не можешь управлять коллективом, сделать ты ничего не сможешь, ничего не получится. А если коллектива нет, то и управлять им нельзя. Вначале он должен появиться.
Иначе игроки не будут играть на своём уровне, и команда просто не будет действовать на уровне своих настоящих возможностей. Чтобы его, максимального уровня игры достигнуть, команде нужно уметь преодолевать высокое психологическое напряжение. А этого нельзя добиться, если ты не объединил команду, не вдохновил, и не направил на достижение цели.
Нет, играть в футбол она будет, но не на уровне своих реальных возможностей. Например, при слаженном коллективе она должна добиваться попадания в Еврокубки, а на без него будет играть лишь за десятку.
- Ситуация с Семиным - дым из огня или что-то происходит?
- Насколько я понимаю для этих разговоров есть основания. Ведь обращение всех фанатских организаций "Локомотива" к руководству клуба наверняка появилось на свет не случайно. Видимо действительно существует некая предварительная договоренность с каким-то сербом.
- Что тут неясно: не боится ли само руководство из-за подобных «игр» само остаться без работы через полгода-год?
Не знаю чего они боятся, а чего нет. Для профессиональных тренеров подобные шаги часто бывают непонятны. Достаточно посмотреть всю хронику событий в «Локомотиве» за последние годы – за исключением того времени, когда пригласили Сёмина.
Лично для меня понятны шаги таких клубов как, навскидку: ЦСКА, "Краснодар". Логика их действий и принцип принятия решений мне понятны. Понятны тренерские в «Уфе». Можно ещё порассуждать на эту тему – но это первые команды, которые приходят на ум.
- Есть ли у нас шанс снова увидеть вас на тренерской скамье в РПЛ?
- Жизнь такая штука, что тут сложно прогнозировать.
Лет еще 12 назад мне казалось, что уже всё...
А сколько еще отработал!
А сколько еще отработал!
На данный момент я не планирую, что будет завтра. Пытаюсь на данный момент продвинуть футбол в Дагестане. Мы стараемся помочь в развитии игры, взаимодействовать по этому поводу с руководством республики.
Хорошо, что в московское "Динамо" пришло ВТБ. Клуб откроет филиал в Дагестане, это большое подспорье для футболистов.
- Согласились бы сейчас на предложение?
- Это неконкретный вопрос. От кого предложение? какие цели, какая команда? Непредметно об таком говорить сложно.
- Готовы ли были бы его рассматривать?
- В подобном вопросе для меня речь идет о здоровье - на него сейчас грех жаловаться. Второе - энергетика и насколько трезвая у тебя голова. Не уходит ли на пенсию Мозг? Эти вопросы главные в моем возрасте.
Здоровье у меня нормальное, информацией владею, это сохраняется. Готов ли я рассматривать предложения? Жизнь такая штука что мы предполагаем, а Всевышний располагает.
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