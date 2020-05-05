Гаджиев: Сёмин наверняка возмущен происходящим в "Локомотиве"

Известный тренер Гаджи Гаджиев в интервью с Rusfootball.info побеседовал о идее перехода европейского футбола на систему весна-осень, давлении на тренеров, и высказался по ситуации в "Локомотиве".

Гаджи Гаджиев