— Топ-3 тренера в России? Для меня сейчас только один тренер — Валерий Георгиевич Карпин. У нас с ним очень хорошие человеческие отношения, — рассказал Мамаев в инстаграм интервью с Тиной Канделаки.
31-летний Мамаев выступает за "Ростов" с осени 2019 года, но дебютировал за команду лишь в марте 2020 года в игре с ЦСКА (3:2), где отметился голом. Ранее футболист играл в ЦСКА и "Краснодаре".
Мамаев: Топ-3 тренера в России? Для меня сейчас только один тренер — Карпин
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о главном тренере в его карьере прямо сейчас.
Фото: "СЭ"
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