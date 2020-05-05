- Думаю, пропуски ввели в первую очередь из-за менталитета нашего народа. Некоторые просто не верят, что коронавирус есть. В Европе же нет такого. Им сказали сидеть на карантине, и они все не выходят. Никто не протестует, все выполняют рекомендации, потому что хотят сохранить жизни себе и своим близким.
А у нас апрель объявили нерабочим. И что произошло? Все люди сразу начали бронировать билеты в Сочи, собираться на шашлыки. И что делать правительству в такой ситуации? Остается только вводить пропуска, - приводит слова Тугарева Sport24.
21-летний Тугарев выступает за основной состав "Локомотива" с лета 2019 года. До этого полузащитник играл в фарм-клубе "железнодорожников" "Казанке". В нынешнем сезоне чемпионата России Тугарев провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от лидера "Зенита" составляет девять баллов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В стране более 155 тысяч зараженных.
"Апрель объявили нерабочим - люди собрались в Сочи или на шашлыки". Тугарев - о борьбе с коронавирусом
Полузащитник московского "Локомотива" Роман Тугарев выразил мнение о введении пропусков в рамках мер борьбы с коронавирусом в стране.
Фото: ФК Локомотив
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