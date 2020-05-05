Напомним, на протяжении всей футбольной карьеры Янчик испытывал проблемы с алкозависимостью, из-за этого он даже ложился в больницу.
- Сейчас я живу один, мы с женой скоро разведемся, но она требует у меня 500 тысяч евро. За что? Я вообще ничего не знаю. Я знаю только то, что у меня много проблем в жизни. Меня даже не пускают в собственный дом.
Было такое, что я вечером пришел домой, но жена не позволила мне зайти внутрь, и я всю ночь спал за дверью. Это мой дом, я заработал на него, играя в ЦСКА, а сейчас не могу туда попасть. Также мне запрещено приближаться к жене ближе 50-ти метров. Хорошо, что хотя бы с детьми можно видеться, - приводит слова Давида СЭ.
Нападающий Давид Янчик перешел в московский клуб из польской "Легии". В составе ЦСКА поляк провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо бронзы в 2007-м, Янчик завоевал в составе армейцев серебро РПЛ в 2008-м году и стал обладателем Кубка России.
Давид принадлежал клубу с 2007 по 2013, однако с 2009 года скитался по арендам. Янчик выступал за бельгийские "Локерен" и "Жерминаль Беерсхот", польскую "Корону" и украинскую "Александрию".
После окончательного ухода из ЦСКА поляк сменил 6 клубов. В настоящее время 32-летний форвард является свободным агентом.
Экс-игрок ЦСКА Янчик: жена требует у меня 500 тысяч евро. Я не могу попасть в свой дом
Экс-форвард московского ЦСКА Давид Янчик рассказал об отношениях со своей супругой Доминикой.
Фото: СЭ
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