- Помню его еще по "Локомотиву-2". Дима Парфенов тогда тренировал Иваново, я стал ему помогать - и вторая команда железнодорожников была в той же зоне ПФЛ. Его уже хотели в первую лигу, и в итоге он оказался в "Химике" из Дзержинска.
Потом встретились в "Амкаре". Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость – и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами.
После одного из матчей в Перми с "Локомотивом" я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: "Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите – он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть".
Как и что дальше сложилось – не знаю. Но я говорил о нем Семину, Пашинину, Лоськову и Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. Но через три месяца Георгий оказался в "Спартаке", - приводит слова Евсеева СЭ.
Георгий Джикия до переезда в Москву выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Спартак после 22-х туров занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
"Я говорил Семину: забирайте его! Свой воспитанник, готовый игрок!" Евсеев - о Джикии
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что советовал главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину подписать Георгия Джикию.
Фото: spartak.com
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