- В какой-то момент я решил, что приму первое предложение, которое устроит "Легию". Так и получилось. Я выбрал ЦСКА, потому что "Легию" устроила сумма 4,2 миллиона евро, а я стал самым дорогим футболистом в истории польской лиги.
А вот почему ЦСКА меня выбрал... Я думаю, что дело в сходстве с Вагнером Лав. Помните его револьверы из пальцев? Он так отмечал голы. А я точно так же делал во время матчей на молодежном уровне. Мне кажется, в ЦСКА увидели это и подумали, что я буду таким, как он, - приводит слова поляка СЭ.
Нападающий Давид Янчик перешел в московский клуб из польской "Легии". В составе ЦСКА поляк провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо бронзы в 2007-м, Янчик завоевал в составе армейцев серебро РПЛ в 2008-м году и стал обладателем Кубка России.
Давид принадлежал клубу с 2007 по 2013, однако с 2009 года скитался по арендам. Янчик выступал за бельгийские "Локерен" и "Жерминаль Беерсхот", польскую "Корону" и украинскую "Александрию".
После окончательного ухода из ЦСКА поляк сменил 6 клубов. В настоящее время 32-летний форвард является свободным агентом.
Янчик: почему меня выбрал ЦСКА? Все дело в сходстве с Вагнером Лав
Экс-форвард ЦСКА Давид Янчик прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: Sportbox
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