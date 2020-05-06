Об этом сообщает metaratings.
По информации источника, главными претендентами на игрока сборной России являются "Зенит", который ищет замену Дриусси, и "Локомотив", который может покинуть Алексей Миранчук.
Тугарев: это правда, что "Ювентус" интересовался Алексеем Миранчуком
Также сообщается, что игрока хотят видеть в своём составе "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА.
Ранее стало известно, что "Валенсия" может продать Дениса Черышева. Игрок попал в список футболистов, с которым клуб готов расстаться.
"Валенсия" готова продать Черышева
В текущем сезоне Черышев забил три гола и сделал два ассиста в 22-х матчах.
Главные претенденты на Черышева - "Зенит" и "Локомотив"
Стало известно, какие клубы заинтересованы в услугах вингера "Валенсии" Дениса Черышева.
Фото: ФК "Валенсия"
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