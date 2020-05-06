Ранее стало известно, что контракт с Семиным, скорее всего, продлён не будет.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
- "Локомотив" удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков – в такой ситуации нет смысла говорить о замене.
Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос. Юрий Павлович много значит для "Локомотива". А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные, - приводит слова Сенникова "КП".
Похоже, "Локомотив"все же променяет Семина на Николича. Кто это такой?
Сенников: альтернативы Сёмину нет. Кандидатуры, которые называются, не очень адекватные
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал возможные перемены во главе тренерского штаба железнодорожников.
Фото: РИА Новости
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