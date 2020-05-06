Ранее стало известно, что контракт "Локомотива" с Семиным, скорее всего, продлён не будет.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
- Кто такой Николич? Почему он должен занять одно из всего 16 хорошо оплачиваемых рабочих мест в России?
Я всегда был против лимита на футболистов-легионеров, но думаю, что пора ввести лимит на иностранных тренеров. Капелло, Адвокат – ок, это легенды, а что сделал в футболе Николич? - написал Черданцев в социальных сетях.
Напомним, что Николич выигрывал чемпионат и Кубок Сербии, руководя "Партизаном".
Похоже, "Локомотив"все же променяет Семина на Николича. Кто это такой?
Черданцев: Николич в "Локо"? Кто он такой? Пора ввести лимит на иностранных тренеров
Популярный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на новость о возможной смене Юрия Семина сербским специалистом Марко Николичем.
Фото: MN Press
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