Об этом сообщает "СЭ".
По версии источника, "Спартак" до начала лета урегулирует все вопросы с футболистом и "Крыльями Советов", после чего нападающий подпишет 4-летний контракт с клубом.
Полугодовая аренда Соболева обошлась "Спартаку" в 500 тыс.евро. За полноценный выкуп "красно-белые" должны заплатить ещё 4,5 млн евро.
В чемпионате России Соболев провёл за "Спартак" четыре игры, в которых не сумел отличиться. В 18 матчах за "Крылья Советов" форвард забил 10 голов.
"СЭ": до конца мая Соболев подпишет полноценный контракт со "Спартаком"
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, выступающий на правах аренды за "Спартак", перейдет в московский клуб на постоянной основе.
Фото: ФК "Спартак"
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