Об этом сообщает "СЭ".
По версии источника, 15 мая на исполкоме РФС будет принято решение, которого одобряет большинство клубов лиги — досрочное завершение сезона.
Об этом говорил генсек РФС Александр Алаев как о самом пессимистическом варианте событий. Если сезон завершат, то чемпионом объявят "Зенит", а клубы выйдут в еврокубки по текущему положению в турнирной таблице чемпионата.
"СЭ": РФС досрочно завершит нынешний сезон в РПЛ
РФС рассматривает возможность досрочного завершения сезона в РПЛ.
Фото: "СЭ"
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