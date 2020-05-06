"Все ждут начала футбола, не случайно Германия начинает первой из топ-5 лиг, они пострадали меньше, немцы дисциплинированны и педантичны. Все надеются, что их пример поможет другим. Ближайшие дни станут определяющими и для Тинькофф РПЛ, главное, чтобы число заболевших стало уменьшаться", — сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, Бундеслига, как и другие европейские чемпионаты была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что чемпионат может быть возобновлен 15 или 22 мая с 26-го тура. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.
Талалаев: все надеются, что пример Бундеслиги поможет другим
Известный российский тренер Андрей Талаалев прокомментировал информацию о том, что чемпионат Германии может возобновиться во второй половине мая.
Фото: © ФК "Пюник"
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