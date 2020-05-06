Напомним, недавно Баринов помог больницам, закупив для врачей средства индивидуальной защиты.
"Я не любитель рассказывать о подобных вещах. Сразу начинают говорить, что это показуха. Но просто в стране сейчас такая ситуация, что нужно помогать друг другу", - цитирует Баринова пресс-служба "Локо".
В нынешнем сезоне чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Баринов провел 18 матчей и забил 1 гол.
"Я не любитель рассказывать о подобных вещах. Сразу начинают говорить, что это показуха". Баринов - о помощи больницам
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что не любит публично говорить о своей благотворительности.
Фото: Rusfootball.info
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