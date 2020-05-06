Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон может во второй половине июня.
"Понимаем, что чемпионат может не возобновиться, но надеемся на лучшее. Я хочу доиграть его. Не хочу, чтобы говорили, что из-за карантина "Локомотив" в Лигу чемпионов попал. Мы должны доказать хейтерам, которые говорят об этом", - приводит слова Баринова пресс-служба московского клуба.
Баринов: хочу доиграть чемпионат. Не хочу, чтобы говорили, что из-за карантина "Локомотив" в Лигу чемпионов попал
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о желании доиграть нынешний сезон.
Фото: "Матч ТВ"
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