РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проводятся с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место и лидирует с отрывом в девять очков.
- Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.
Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами, другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад – и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений, - приводит ТАСС слова Медведева.
В России на данный момент зафиксировано 177 тысяч заражений коронавирусом. Это пятый показатель в мире.
Общее количество заболеваний в мире стремится к четырём миллионам.
Медведев: хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что надеется на доигрывание приостановленного сезона.
Фото: ТАСС
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