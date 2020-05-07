Ранее официальный сайт клуба сообщил, что Федун был госпитализирован с диагнозом коронавирусной инфекции.
Леонид Федун был госпитализирован. У владельца "Спартака" коронавирус
Источник: Федун находится в стабильном состоянии
- В данный момент нельзя представить "Спартак" без Федуна. Леонид Арнольдович очень много делает для клуба.
Хочется пожелать скорейшего выздоровления! - приводит слова тренера Sport24.
Тихонов: в данный момент нельзя представить "Спартак" без Федуна
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов пожелал заболевшему коронавирусом владельцу красно-белых Леониду Федуну скорейшего выздоровления.
Фото: ФК "Спартак"
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