В текущем сезоне на счету Дзюбы 15 голов и 12 ассистов в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
- Европу Дзюба так и не уедет? Думаю, что уже нет. Поздновато. Уезжать надо было лет в 25-26. Но это его выбор и его путь. Карьера Артема и без того сложилась.
При мне конкретных предложений не было. Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал.
Если бы хотел, думаю, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался, - приводит слова Сафонова "Чемпионат".
Сафонов - об истории с кошельком Быстрова: стали сверять купюры, оказалось, их номера уже переписаны. Зачем?
Бывший агент Дзюбы: если бы с Артемом нормально поговорили – из "Спартака" он бы мог не уйти
Экс-агент Дзюбы: если бы Артем хотел, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался
Ранее представлявший интересы форварда "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы агент Алексей Сафонов признался, что нападающий уже вряд ли попробует свои силы за пределами России.
Фото: Rusfootball.info
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