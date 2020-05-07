Соболев купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн рублей

— Чего греха таить, это правда, но я взял машину еще когда в "Крыльях" играл, я не отдал до сих пор за него деньги. Мы договорились, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона, сейчас зарплата придет — отдам остальное, я за 3-4 месяца с ним рассчитался. Сразу деньги не отдал, потому что нет таких денег больших, — рассказал форвард в интервью youtube-каналу "КраСава".
Напомним, 23-летний Соболев выступает за "Спартак" на правах полугодичной аренды из "Крыльев Советов". В конце сезона у москвичей будет возможность выкупа футболиста за 4,5 млн евро.
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Фото: ФК "Спартак"
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