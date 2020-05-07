Напомним, сегодня стало известно, что Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Его здоровью ничего не угрожает.
— Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все.
Стандартное лечение — две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время, — рассказал Андрей Федун в интервью ТАСС.
Здоровье Леониду Федуну уже пожелали тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент РПЛ Сергей Прядкин и бывший президент РФС Виталий Мутко.
Брат Федуна рассказал о состоянии президента "Спартака"
Андрей Федун, брат владельца и президента "Спартака" Леонида Федуна рассказал о его состоянии.
Фото: Коммерсантъ
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