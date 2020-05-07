— Я буду помнить мое время в "Спартаке", сохраню эти моменты в моем сердце навсегда! Я часто говорил, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке", но у жизни свои планы. Но я знаю, что однажды вернусь в "Спартак", и необязательно в качестве футболиста, — рассказал итальянец в интервью "Фратрии".
33-летний Бокетти выступал за "Спартак" с зимы 2013 по лето 2019 года. В составе московского клуба защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России.
С лета 2019 года на правах свободного агента перешёл в "Эллас Верону".
Бокетти: знаю, что однажды вернусь в "Спартак", и необязательно в качестве футболиста
Итальянский защитник Сальваторе Бокетти рассказал, что хотел бы вернуться в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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