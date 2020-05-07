— Будем соблюдать режим самоизоляции. Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно. До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения.
Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает, — рассказал Сёмин в интервью ТАСС.
Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Общее число выявленных случаев в России превысило отметку в 177 160 человек. 23 803 из них — вылечились, 1 625 — умерло.
Ранее сообщалось, что контракт Сёмина, который истекает 31 мая 2020 года, не будет продлен, а руководить командой в оставшихся матчах в случае возобновления чемпионата будет другой человек.
Сёмин — о возобновлении РПЛ: в такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, сколько времени понадобится футболистам, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.
Фото: Rusfootball.info
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