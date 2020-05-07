— С Федуном не общался. Я так понимаю, что он лежит в госпитале. Могу пожелать ему только здоровья. Какие народные средства могу посоветовать? Думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств. Народная медицина — всегда хорошо, но здесь нужно быть аккуратным, — рассказал китайский врач в интервью Sport24.
Федуна госпитализовали с подтвержденным коронавирусом сегодня.
Здоровье Леониду Федуну уже пожелали тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент РПЛ Сергей Прядкин и бывший президент РФС Виталий Мутко.
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен — о Федуне: думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал информацию о заболевании владельца "Спартака" Леонида Федуна коронавирусом.
Фото: ФК "Спартак"
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