Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен — о Федуне: думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал информацию о заболевании владельца "Спартака" Леонида Федуна коронавирусом.
Фото: ФК "Спартак"
— С Федуном не общался. Я так понимаю, что он лежит в госпитале. Могу пожелать ему только здоровья. Какие народные средства могу посоветовать? Думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств. Народная медицина — всегда хорошо, но здесь нужно быть аккуратным, — рассказал китайский врач в интервью Sport24.

Федуна госпитализовали с подтвержденным коронавирусом сегодня.

Здоровье Леониду Федуну уже пожелали тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент РПЛ Сергей Прядкин и бывший президент РФС Виталий Мутко.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Федун Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"О тех, кто в квартирах живёт, кто-то думает? Невозможно сидеть 2 месяца взаперти". Широков - о режиме самоизоляции
В Германии сезон уже возобновляют, у нас говорят о завершении. Правы ли журналисты, требующие доиграть?
Радимов: максимум, что ждёт Соболева после первого круга - место на скамейке с ромбиком на груди 4
Адвокат: желаю всего наилучшего всем фанатам "Зенита"
Черчесов выразил поддержку владельцу "Спартака" Федуну, который заболел коронавирусом 2
Евсеев: возможное решение ФИФА о пяти заменах поддерживаю
Экс-врач "Спартака" Лю Хуншен — о Федуне: думаю, в больнице окажут необходимое лечение без народных средств 2
Сёмин — о возобновлении РПЛ: в такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно 5
Президент УЕФА: возобновление Бундеслиги — огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей 1
"Можно "Нимфоманку" после "Девчат" начинать?" Кержаков оценил список фильмов от Аршавина 2
Бокетти: знаю, что однажды вернусь в "Спартак", и необязательно в качестве футболиста
Брат Федуна рассказал о состоянии президента "Спартака"
Стало известно, за что отвечали два сотрудника "Локомотива", которые заразились коронавирусом 2
Мутко — о Федуне: он надеется, что через неделю все будет нормально 4
Источник: у двух сотрудников "Локомотива" подтвержден коронавирус 5
Источник: РФС "за" возобновление сезона, как и большинство футболистов 1
На болельщика "Спартака" Спиридонова совершено вооруженное нападение 32
Соболев — о Тихонове: не могу сказать, что он худший тренер в карьере, но мне кажется, что он не любит молодых 4
Прядкин — о Федуне: уверен, что он переборет эту болезнь и всё будет хорошо 3
Соболев купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн рублей 20
Карпин: хотелось бы пожелать Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений 5
Соболев: Дзюба не поддержал Кокорина? Хороший друг бы поддержал 3
Соболев: хотят урезать зарплату за май. Мы никакого ответа еще не давали 2
Соболев признался, что мог перейти в клуб Серии А 3
Бундеслига официально назвала дату возобновления сезона 4
Экс-агент Дзюбы: если бы Артем хотел, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался
Николич для подписания контракта с "Локо" прибудет в Москву 15 мая 2
"Мы тебя хотим выкупать". Соболев рассказал, что "Спартак" предложил ему полноценный контракт
Тихонов: в данный момент нельзя представить "Спартак" без Федуна
Медведев: хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат 1
Все новости