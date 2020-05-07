Черчесов выразил поддержку владельцу "Спартака" Федуну, который заболел коронавирусом

"Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться встать на ноги", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Сегодня пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что Федун был госпитализирован в больницу для лечения. Его жизни ничего не угрожает.
На сегодняшний день известно, что в России выявлено 177?160 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что у президента "Спартака" Леонида Федуна выявили коронавирус.
Фото: © Mike Egerton
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