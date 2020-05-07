Радимов: максимум, что ждёт Соболева после первого круга - место на скамейке с ромбиком на груди

"Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок, как в басне про Слона и Моську. Тихонов нахх у него не тот, сам он - первый после Дзюбы и Кокорина. Прогноз: максимум, что ждёт Соболева после первого круга, если вернётся РПЛ - место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?", - написал Радимов в твиттере.
Напомним, сегодня Соболев в интервью Евгению Савину на YouTube заявил, что, по его мнению, Андрей Тихонов, под руководством которого он ранее играл, не любит молодых игроков. Также Соболев признался, что нейтрально относится к Артему Дзюбе.
Напомним, 23-летний Соболев выступает за "Спартак" на правах полугодичной аренды из "Крыльев Советов". В конце сезона у москвичей будет возможность выкупа футболиста за 4,5 млн евро.
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Фото: ФК "Зенит"
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