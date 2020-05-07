Стало известно, какую зарплату "Зенит" предлагает Семаку по новому контракту

Как сообщает "Спорт день за днем", петербургский клуб по новому контракту готов платить Семаку около 1,8 млн евро в год.
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. В первом сезоне под его руководством "Зенит" выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также лидируют с отрывом в 9 очков.
РПЛ приостановлена как минимум до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
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Фото: © ФК "Зенит"
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