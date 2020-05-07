Одна из сотрудников госпиталя отправила футболисту свое обращение 25 апреля, оставив все контактные данные. Уже на следующий день Наиль связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал потребности медицинского учреждения и выделил денежные средства.
- Признаться, мы были в шоке, когда футболист "Спартака" позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчёт о наших приобретениях.
Весь коллектив Фировской ЦРБ выразил благодарность Наилю за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России, - приводит слова администрации районной больницы "Тверьград".
Конкретная сумма неизвестна, однако уточняется, что госпиталь смог купить 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра.
Наиль Умяров перешел в "Спартак" из "Чертаново" зимой 2019 года. В РПЛ 19-летний полузащитник провел 15 матчей за красно-белых. "Спартак" занимает 8 строчку таблицы, имея в активе 28 очков.
Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Умяров оказал помощь больнице в Тверской области
Хавбек московского "Спартака" Наиль Умяров перевел средства на счет Фировской центральной районной больницы, которая находится в Тверской области.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!