- С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место — и с него ни вверх, ни вниз. "Черноморец" же стоит на вылет.
Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу - что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: "Никита Павлович, я играть не буду".
После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: "Женя, ты думаешь, игра сдавалась?" Но "Черноморцу" та победа не помогла. Его "Арарат" обошел. Сколько тогда заплатили? По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали, - приводит слова Ловчева СЭ.
"Спартак" в текущем сезоне занимает 8 строчку таблицы, имея в активе 28 очков. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Ловчев рассказал, как "Спартак" сдал матч "Черноморцу"
Экс-защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, как в 1970-м москвичи сдали матч одесскому "Черноморцу".
Фото: Sportbox
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