Экс-игрок сборной СССР: на Евро-2008 Аршавин кричал: "Ловчев и Севидов - от***ите"

Экс-защитник московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о своих отношениях с бывшими футболистами петербургского "Зенита" Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.
Фото: Матч ТВ
- Аршавин и Быстров были среди тех, кто голосил в автобусе на Евро-2008: "Ловчев и Севидов — отсосите!"? Насчет Быстрова - не знаю. Аршавин был. Этому предшествовало мое интервью перед четвертьфиналом с Голландией, когда сказал: "Здесь нам ловить нечего". Когда же после победы в автобусе началось скандирование, Саша Бородюк игроков сразу приструнил.

Да я нормально к этому отношусь! Не к тому, чтобы отсосать, а к такой реакции. Ну было и было. Как прошла первая встреча с Аршавиным в коридорах Останкино? Поначалу между нами была стеночка - из-за той истории. Андрей поглядывал настороженно. Но сейчас отношения хорошие.

Принес ли он извинения? Нет. Да я их и не жду. Это футбол, ребята! Ну какие извинения? Быстрик вообще со мной на "ты". Он такой... Простенький. Аршавин — на "вы". Мне со стороны Аршавин казался не очень. А выяснилось - до чего умный парень! - приводит слова Ловчева СЭ.

Напомним, сборная России обыграла сборную Нидерландов на стадии четвертьфинала Евро-2008. Андрей Аршавин забил гол, установив финальный счет 3:1. Также полузащитник был признан игроком матча.


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Теги: Ловчев Аршавин Быстров
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