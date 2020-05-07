Мама Арнеллы, получившая помощь от Кокорина: он очень добрый и отзывчивый, несмотря на то, что про него говорят

Мама Арнеллы Персаевой Диана Басиева рассказала о том, как получила материальную помощь от форварда "Сочи" Александра Кокорина.
Фото: Кубанские Новости
Напомним, футболист перевел 1 миллион рублей на лечение девочки, нуждающейся в срочном дорогостоящем лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

Кокорин перевел 1 миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой

- Как Александр узнал о нашей проблеме? Ему рассказал Савин. Сам Женя тоже нам перевел 500 тысяч. Спасибо ему огромное!

От Александра можно было такого ждать - и до этого человек совершал много благих дел, просто не афишировал их. Кокорин очень добрый и отзывчивый, несмотря на то, что кто про него говорит... Ну вы понимаете. Та ситуация, в которой Саша не так давно оказался, может случиться с каждым.

Александр призвал других футболистов РПЛ помочь. Пересылают ли деньги? Да, но в основном делают это анонимно. Савин нам говорил, что многие игроки уже откликнулись: скидываются и хотят перевести уже общую сумму. Никто не остался равнодушным. Когда мы видим, что все небезразличны к судьбе Арнеллы, это придает столько сил и уверенности. Спасибо!

Кокорин написал: "Осталось 90 миллионов, у нас три недели". Этот препарат генетический. Его можно применять только до двух лет. У Арнеллы день рождения 2 июля. Но сама доставка средства в Москву занимает две-три недели. Еще надо оплатить лекарство. Только после этого начнется оформление и передачи его нам на руки. По большому счету у нас и этих трех недель уже нет... Надо успеть собрать сумму до конца мая.

За препарат нужно заплатить 2 миллиона 125 тысяч долларов. И доставка обойдется примерно в 4 миллиона. А вы сами видите, как сейчас скачет курс. Каждый день все меняется, – приводит слова Басиевой СЭ.


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Теги: Кокорин Сочи
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