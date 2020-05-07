Об этом сообщает Sports.ru. Эта сумма включает в себя и билетную выручку, и замороженные спонсорские контракты. Общие доходы всей футбольной индустрии оцениваются в 75 миллиардов рублей.
По данным на 8 мая в России выявлено 187 859 случаев заболевания COVID-19 (10 699 человек за сутки), выздоровело 26 608, умерло 1 723.
РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Источник: клубы РПЛ оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 млрд рублей
Команды российской Премьер-лиги потеряли в доходах около 6 миллиардов рублей на фоне пандемии коронавируса.
Фото: РГ
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