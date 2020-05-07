— "Зенит"? На сегодняшний день лучшая команда России, которая при данных обстоятельствах имеет полное право называться чемпионом страны. Подчеркну — это сугубо мое мнение. Кто-то обидится, кто-то встанет на мою сторону, но, повторюсь, на мой взгляд чемпионат надо заканчивать, — цитирует Спивака Bobsoccer.ru
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что его могут возобновить 21 или 28 июня.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
"Зенит" идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 50 очков. Следом расположились "Краснодар" и "Локомотив", в активе этих команд по 41 баллу.
Спивак: "Зенит"? На сегодняшний день лучшая команда России, которая имеет право называться чемпионом страны
Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак считает, что команду можно досрочно объявить чемпионом России.
Фото: Getty Images
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