Спивак: "Зенит"? На сегодняшний день лучшая команда России, которая имеет право называться чемпионом страны

Бывший футболист "Зенита" Александр Спивак считает, что команду можно досрочно объявить чемпионом России.
Фото: Getty Images
— "Зенит"? На сегодняшний день лучшая команда России, которая при данных обстоятельствах имеет полное право называться чемпионом страны. Подчеркну — это сугубо мое мнение. Кто-то обидится, кто-то встанет на мою сторону, но, повторюсь, на мой взгляд чемпионат надо заканчивать, — цитирует Спивака Bobsoccer.ru

Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что его могут возобновить 21 или 28 июня.

Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.

"Зенит" идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 50 очков. Следом расположились "Краснодар" и "Локомотив", в активе этих команд по 41 баллу.


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Теги: Зенит Спивак Коронавирус
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