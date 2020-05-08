— Дзюба выглядит на 44 года, он похож на человека, который прогуливается по боксерскому рингу и готовится отправить в нокаут в любой момент.
На деле же он создает большую опасность внутри штрафной площадки соперников "Зенита" и сборной России. В нем заинтересованы "Тоттенхэм" и "Лацио", но сам он желает перейти в "Реал", — сказано в описании от издания.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт футболиста с "Зенитом" истекает летом нынешнего года.
В зимнее трансферное окно 31-летним Дзюбой интересовался английский "Тоттенхэм". Эту информацию он подтвердил лично. Информация об интересе "Лацио" появилась в прессе весной.
Ранее 90min включил российского футболиста в топ-25 игроков мира с истекающими контрактами.
"Выглядит на 44 года". Британское издание охарактеризовало Дзюбу
Фото: Rusfootball.info
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