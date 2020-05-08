— Ее желательно бы доиграть. В России, к сожалению, происходит то, что я прогнозировал. Самая большая проблема не в РПЛ, а в народе, который не соблюдает самоизоляцию.
Странно, что количество зараженных в России только растет. А ведь прошло уже полтора месяца! Если взять европейские страны, например, Италию и Испанию, то за месяц и три недели все сдали тесты, и с завтрашнего дня в Испании начинается тренировочный процесс, — рассказал агент в интервью Metaratings.
Также Селюк добавил, что доиграть сезон можно в Москве, где находится множество футбольных стадионов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22-ух туров из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что его могут возобновить 21 или 28 июня.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
Селюк: самая большая проблема не в РПЛ, а в народе, который не соблюдает самоизоляцию
Футбольный Дмитрий Селюк высказался о сезоне в РПЛ.
Фото: Архив Дмитрия Селюка
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