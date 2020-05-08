Орлов: четыре клуба хотят доиграть сезон в РПЛ, остальные выражают желание остановить чемпионат

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации с доигровкой сезона в РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"