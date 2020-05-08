— Четыре клуба — "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" — хотят продолжать играть, остальные выражают желание остановить чемпионат. Ситуация непростая. Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают все, что появляются препоны: вдруг, не дай бог, один футболист заразится, то нужно уводить всю команду на карантин — это большие риски.
Теперь, судя по всему, понятно, что до июня не снимутся никакие ограничения в области массовых мероприятий, 60 на 40 вероятность, что чемпионат закончится. Не будет завершен, — рассказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Футбол в России приостановлен из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 и 28 июня. В этом случае клубам РПЛ предстоит доиграть восемь матчей.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
Орлов: четыре клуба хотят доиграть сезон в РПЛ, остальные выражают желание остановить чемпионат
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации с доигровкой сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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