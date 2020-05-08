Газизов — о коронавирусе: может эта ситуация научит нас чему-то новому. Возможно, зарабатывать больше денег

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с футболом в эпоху коронавируса.

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— Футбол — это игра. Тут должен быть спортивный принцип. Но чтобы эта игра существовала, надо на что-то жить. Нельзя всё время сидеть и, чтобы тебе дядя какой-нибудь давал. Потом дядя скажет: "Я устал". И что дальше?



Сегодня всех спасут неординарные ходы. Удар будет наверняка тяжёлым. Сегодня задача, скорее, — сохранить клубы. Как можно больше клубов. То, что мы не досчитаемся где-то, будут какие-то потери - наверняка. Но, ещё раз говорю, может, это какое-то очищение. Тоже вариант. То, что мы какие-то ошибки допускали.



Может эта ситуация научит нас чему-то новому. Возможно, зарабатывать больше денег, — рассказал Газизов в интервью Sports.ru.



Футбол в России приостановлен из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 и 28 июня. В этом случае клубам РПЛ предстоит доиграть восемь матчей.



Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.

