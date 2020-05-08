Помимо Гинера и Орешкина в новый совет директоров клуба вошли также Игорь Краснов, Александр Чеботарев, Александр Плутник, Борис Добродеев и Роман Бабаев.
Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА. Гинер — заместитель
Член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА.
Помимо Гинера и Орешкина в новый совет директоров клуба вошли также Игорь Краснов, Александр Чеботарев, Александр Плутник, Борис Добродеев и Роман Бабаев.
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