Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА. Гинер — заместитель

??Состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором был избран председатель совета. ? Им стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Заместителем председателя стал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.