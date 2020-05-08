Черданцев: ЦСКА повезло с Орешкиным. Плюс Гинер. Мощный тандем, который не с чем сравнить

ЦСКА повезло с Орешкиным. Редкий случай когда во главе клуба оказывается человек такой высокой должности, который не просто любит футбол, но ещё и является болельщиком этого клуба. Идеальная ситуация. Плюс Евгений Леннорович. Мощный тандем. Пожалуй, не с чем даже сравнить.— Cherdantsev (@cherdantsev) May 8, 2020
Напомним, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА. Президент "армейцев" Евгений Гинер его заместителем.
Также в совет директоров вошли Игорь Краснов, Александр Чеботарев, Александр Плутник, Борис Добродеев и Роман Бабаев.